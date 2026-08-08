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Pripadnici saobraćajne policije u Prijepolju i ovog vikenda uz pomoć dronova kontrolišu saobraćaj na magistralnom putu od Borove glave ka crnogorskoj granici.

Poseban akcenat stavljen je na najfrekventnije i kritične deonice, a policijski dronovi danas su uočeni i na potezu od Bistrice prema Prijepolju.

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Foto: RINA

- Kontrole iz vazduha omogućavaju policiji da lakše uoči rizična ponašanja vozača, posebno nepropisna preticanja, prelazak preko pune linije i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju, kažu za RINU nadležni.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom prethodnih dana na ovom putnom pravcu uz pomoć dronova otkriveno je više saobraćajnih prekršaja. Među evidentiranim slučajevima bilo je i težih prekršaja, uključujući i vožnju koja ima obeležja nasilničke vožnje.

Vozačima se savetuje da brzinu prilagode uslovima i stanju na putu, da ne ulaze u rizična preticanja i da dosledno poštuju saobraćajne propise. Poseban oprez neophodan je na deonicama sa velikim brojem krivina i pojačanim intenzitetom saobraćaja.

Kurir/Rina

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