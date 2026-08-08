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Oko 16 časova na Dunavu, u blizini popularnog izletišta Bela stena, došlo je do teške nesreće kada je za sada neidentifikovani muškarac skočio iz čamca u reku i nije isplivao.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesrećni muškarac se nalazio na plovilu u društvu jedne ženske osobe. U jednom trenutku, on je skočio u vodu kako bi se osvežio, ali se nakon toga više nije pojavio na površini i od tada mu se gubi svaki trag.

Svedoci sa lica mesta odmah su alarmirali nadležne službe. Na teren su upućene patrole Rečne policije i spasilačke ekipe, a očekuje se i angažovanje ronioca Žandarmerije koji će pretraživati korito Dunava na tom potezu.

Uviđaj i potraga su u toku, a više detalja o ovoj nesreći biće poznato nakon zvanične istrage.