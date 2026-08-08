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M. S. (49) nestao je u Dunavuoko 16 časova kod Malih Voda u blizini Bele Stene nakon što je ušao u vodu da se malo rashladi.

Prema prvim informacijama, M. S. se nalazio na čamcu sa ženskom osobom J. Š. (45) nakon čega je, prema njenim rečima, uskočio u vodu kako bi se rashladio nakon čega nije isplivao.

Nesrećna žena odmah je alarmrala nadležne slube, a na teren su upućene patrole Rečne policije i spasilačke ekipe, a očekuje se i angažovanje ronioca Žandarmerije koji će pretraživati korito Dunava na tom potezu.

Kako se saznaje, u toku je potraga za nesrećnim čovekom u okolini mesta gde je nestao pod vodom.

Uviđaj i potraga su u toku, a više detalja o ovoj nesreći biće poznato nakon zvanične istrage.