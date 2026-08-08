U okolini Petrovca na Mlavi, mladić (26) uhapšen zbog teške telesne povrede koja je dovela do smrti 41-godišnjaka. Saznajte više o ovom tragičnom incidentu.
Hronika
UŽAS KOD PETROVCA NA MLAVI Mladić (26) nakon svađe udario čoveka, on umro od povreda u bolnici
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su N. U. (26) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.
On se sumnjiči da je u okolini Petrovca na Mlavi nakon verbalne rasprave udario muškaraca, a potom se udaljio automobilom.
Četrdesetjednogodišnji muškarac je potom zbrinut u Zdravstvenom centru u Petrovcu na Mlavi, gde mu je konstatovana teška
telesna povreda opasna po život, nakon čega je ubrzo preminuo.
Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji grada Bora.
Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u
Požarevcu.
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