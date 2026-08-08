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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su N. U. (26) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

On se sumnjiči da je u okolini Petrovca na Mlavi nakon verbalne rasprave udario muškaraca, a potom se udaljio automobilom.

Četrdesetjednogodišnji muškarac je potom zbrinut u Zdravstvenom centru u Petrovcu na Mlavi, gde mu je konstatovana teška

telesna povreda opasna po život, nakon čega je ubrzo preminuo.

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji grada Bora.