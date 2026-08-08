Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su N. U. (26) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

On se sumnjiči da je u okolini Petrovca na Mlavi nakon verbalne rasprave udario muškaraca, a potom se udaljio automobilom.

Četrdesetjednogodišnji muškarac je potom zbrinut u Zdravstvenom centru u Petrovcu na Mlavi, gde mu je konstatovana teška
telesna povreda opasna po život, nakon čega je ubrzo preminuo.

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji grada Bora.

Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u
Požarevcu.

Ne propustiteCrna GoraPETNAESTOGODIŠNJAK OSUMNJIČEN ZA KRAĐU BMW-A U TIVTU: Policija pronašla vozilo i vratila ga vlasniku
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraAZERBEJDŽANAC (59) POLNO UZNEMIRAVAO DEVOJČICU (16)! Dodirivao je po licu i ljubio joj ruke, policija ga odmah uhapsila, užas u Kotoru!
mne.jpg
HronikaFILMSKA POTERA U NOVOM SADU: Lopovi opljačkali fast fud - policija ih odmah uhvatila! (FOTO)
Pljačka restorana u Novom Sadu
HrvatskaŽENA (37) UHAPŠENA ZBOG UBISTVA MUŠKARCA (71) U SLAVONIJI! Policija objavila nove detalje! Mediji prenose: "Navodno je bila u intimnoj vezi s njim"
Hrvatska policija