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D. A. (43) i M. Ž. (40) uhapšeni su u Kruševcu zbog sumnje da su počinili krivično delo iznuda u saizvršilaštvu.

Prema navodima policije, dvojica osumnjičenih su od jednog muškarca najpre potraživala novac koji su mu prethodno pozajmili, da bi nakon vraćanja glavnog duga, uz pretnje i primenu sile, od njega zahtevali još 77.000 evra.

Sumnja se da su D. A. i M. Ž. tokom protekle godine oštećenom pozajmili ukupno 40.000 evra, uz dogovor da, pored glavnice, plaća i mesečnu kamatu. Međutim, kada je oštećeni izmirio osnovni dug, problemi navodno nisu prestali.

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni su nakon isplate glavnice nastavili da od muškarca zahtevaju novac, tvrdeći da im duguje dodatnih 77.000 evra. Kako se sumnja, u pokušaju da ga primoraju da im preda novac, koristili su silu i ozbiljne pretnje usmerene na njegov život i telo.

Policija je nakon operativnog rada identifikovala i uhapsila dvojicu osumnjičenih kojima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo iznuda u saizvršilaštvu, biti sprovedeni tužiocu.