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Jedna osoba povređena je hladnim oružjem, ispred zgrade BIGZ-a u beogradskom Bulevaru vojvode Mišića, u incidentu koji se dogodio u četvrtak veče.

Do sukoba je, kako saznajemo, došlo nakon fizičkog obračuna dvojice muškaraca. Osumnjičeni K.K. (21) je, nakon tuče sa B.A. (32), izvadio nož i naneo mu ubodnu ranu i posekotinu u predelu grudi.

Povređenom B.A. hitno je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane lake telesne povrede, a pukom srećom je izgebao ubode opasne po život.

Policija je brzom i efikasnom intervencijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog K.K., a kod njega je pronađen i nož kojim je napad izvršen. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda.