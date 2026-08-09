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Radivoje G. (73), poznat kao Raša, ubijen je 2. avgusta u svom stanu na Karaburmi, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, iza zločina je stajao unapred osmišljen plan u kojem su, kako se sumnja, učestvovali Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže.

Sumnja se da su troje osumnjičenih u Beograd došli sa namerom da od Radivoja uzmu novac koji je čuvao u stanu. Prema saopštenju VJT-a, troje osumnjičenih unapred je dogovorilo ko će imati koju ulogu u izvršenju zločina. Milica Đ. trebalo je da iskoristi poznanstvo sa Radivojem i dovede ga u položaj u kojem neće moći da se odbrani, Marko S. da uđe u stan i učestvuje u napadu, dok je Martina K. ostala ispred zgrade kako bi motrila na okolinu i omogućila nesmetan beg.

Ubijeni Radivoje G. Foto: Društvene Mreže

Kako se nezvanično saznaje, upravo je ta podela uloga bila deo plana koji je trebalo da omogući da zločin bude izveden brzo i bez ometanja.

Dolazak na Karaburmu i priprema za napad

Prema dosadašnjim informacijama, troje osumnjičenih je 2. avgusta u večernjim satima automobilom "Fiat Punto" došlo u blizinu piljarnice i stana u kojem je Radivoje živeo. Njihov cilj, kako se sumnja, bio je novac koji je muškarac čuvao u sefu.

Dok su Milica Đ. i Radivoje bili u stanu, Martina K. ostala je u automobilu ispred zgrade. Prema podacima koje je objavilo VJT u Beogradu, njen zadatak bio je da posmatra prilaz objektu i upozori saučesnike ukoliko se pojave komšije, prolaznici ili policija.

U stanu je, prema sumnjama tužilaštva, sve počelo susretom Milice Đ. i Radivoja. Ona je, prema saopštenju VJT-a, po prethodnom dogovoru sa njim ušla u stan, a zatim započela intiman odnos kako bi ga dovela u stanje u kojem neće moći da pruži otpor.

1/6 Vidi galeriju U potrkovlju je pronađeno telo G. R. Foto: Ilija Ilić

Radivoje je, kako se sumnja, skinuo odeću, nakon čega mu je Milica Đ. uz njegov pristanak vezala ruke i noge pertlama za krevet. Upravo tada, prema istrazi, trebalo je da usledi sledeći deo plana.

U stan ulazi Marko, počinje napad

Kada je Radivoje ostao vezan i bespomoćan, u stan je, kako se sumnja, ušao Marko S.

Prema navodima tužilaštva, Marko S. i Milica Đ. potom su oborili Radivoja na pod i nastavili napad. Na telu sedamdesettrogodišnjaka pronađene su povrede, između ostalog, na genitalijama, nogama i nadlakticama.

Najstrašniji deo zločina usledio je tokom gušenja. Kako se sumnja, osumnjičeni su Radivoju stavili tkaninu u usta, pričvrstili je pertlom i gurali dublje u usnu duplju, dok su mu glavu zabacivali unazad. Pored njegovog tela pronađen je i kaiš.

Usled teških povreda i opstrukcije disajnih puteva, Radivoje G. je preminuo.

1/7 Vidi galeriju Pronađen go i vezan, prethodno opljačkan Foto: Ilija Ilić

Dok se sve to događalo u stanu, Martina K. je, prema sumnjama tužilaštva, ostala u automobilu ispred zgrade. Njen zadatak, kako se navodi u saopštenju, bio je da nadgleda prilaz i upozori ostale ukoliko primeti da bi neko mogao da ih omete.

Posle ubistva pretresli stan i uzeli novac iz sefa

Kada je Radivoje usmrćen, Marko S. i Milica Đ. su, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i pronašli sef. Iz njega su uzeli oko 11.000 evra, delom u dinarima, a delom u evrima. Nakon toga su napustili zgradu i zajedno sa Martinom K. pobegli automobilom kojim su prethodno došli. Prema informacijama iz istrage, troje osumnjičenih potom je podelilo ukradeni novac.

Kako se nezvanično saznaje, deo novca pronađen je tokom akcije hapšenja, dok je deo, prema dosadašnjim saznanjima, iskorišćen za kupovinu drugog automobila. Upravo u tom vozilu su, prema ranijim informacijama, Milica Đ. i Martina K. zatečene prilikom hapšenja.

Ćerka ujutru zatekla stravičan prizor Zločin je otkriven narednog jutra, 3. avgusta, kada je oko sedam sati u stan ušla Radivojeva ćerka. Zatekla je svog oca mrtvog. Radivojevo telo je pronađeno je kako leži na stomaku, obnaženo, sa tkaninom u ustima, dok je pored tela bio kaiš. Na telu su bile vidljive povrede.

Hapšenje osumnjičenih

Policija je u kratkom roku uhapsila troje osumnjičenih za ubistvo Radivoja G. (73) na Karaburmi. Milica Đ. (40) i Martina K. (30) uhapšene su u "Folksvagenu", za koji se sumnja da je kupljen novcem ukradenim iz stana žrtve, dok je Marko S. (32) pronađen na drugoj lokaciji.

Kako je saopštio MUP, deo novca pronađen je u automobilu, dok je ostatak pronađen pretresom prostorija koje je, prema sumnjama istražitelja, koristio Marko S. Novac je, kako se navodi, pronađen i zakopan u zelenoj kesi.

01:05 Hapšenje zbog ubistva vlasnika piljare na Karaburmi Izvor: MUP

Na snimku hapšenja koji je objavio MUP vidi se trenutak kada Marko S. pokušava da pobegne, ali ga policajci ubrzo sustižu i savladavaju.

U akciji su učestvovali pripadnici MUP-a, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije i policijskih uprava u Kikindi i Subotici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže potom su privedeni u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Sve troje su odlučili da se brane ćutanjem, odnosno iskoristili su zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Terete ih za teško ubistvo u saizvršilaštvu

Troje osumnjičenih tereti se za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu iz koristoljublja, bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda. Za teško ubistvo zaprećena je i kazna doživotnog zatvora.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo da im se odredi pritvor iz svih zakonskih razloga - zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticaja na svedoke, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog visine zaprećene kazne i načina izvršenja dela koji je doveo do uznemirenja javnosti. Njima je određen pritvor do 30 dana. Protiv tog rešenja osumnjičeni i njihovi branioci imali su pravo žalbe vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana. Istraga o ubistvu Radivoja G. na Karaburmi se nastavlja, a konačnu ocenu svih dokaza i odgovornosti osumnjičenih daće sud.