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Mladić O. E. (28) nestao je noćas u vodi i mulju kod crpne stanice "Crvenka" nedaleko od Borče.

Tragedija se dogodila oko 3 časa iza ponoći, kada je Hitna pomoć alarmirana, nakon čega je policijska patrola odmah upućena na lice mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, O. E. je bio u društvu četvorice drugova — Z. P. (24), N. B. (22), S. S. (27) i V. J. (27). Oni su policiji ispričali da su na nasip došli sa namerom da peku kukuruz.

- Krenuli su u potragu za drvima i sišli niz nasip. U jednom trenutku, O. E. se u mraku probijao kroz šiblje, skliznuo i upao u prostor pored cevi crpne stanice, u kom se nalaze velika količina vode i mulju - navodi izvor upućen u slučaj.

Nesrećni mladić je u momentu nestao pod površinom. Njegovi drugovi pokušali su da ga pronađu, ali bez uspeha.

Na licu mesta, na samoj površini mutne vode, uočena je samo kutija cigareta, dok je pored vode pronađen i njegov mobilni telefon.

Mesto nesreće je obezbeđeno, a očekuje se angažovanje Ronilačke jedinice Žandarmerije koja će pretražiti teren radi pronalaska tela.