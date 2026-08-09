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Trojica mladića sa bogatim narko-dosijeima dojurila u bolnicu u Beogradu nakon pucnjave na Dorćolu. Kako saznaje Telegraf.rs, tvrde da su napadnuti bez povoda, policija na mestu okršaja zatekla čauru i neispaljen metak!

U pucnjavi koja se dogodila na okretnici tramvaja u Bulevaru vojvode Bojovića O. V. (21) zadobio je tešku ustrelnu ranu u predelu stomaka!

Ranjenog mladića su u Urgentni centar privatnim automobilom dovezli drugovi F. G. (21) i A. S. (20), nakon čega je obaveštena policija.

Prema tvrdnjama ranjenog O. V., njima su dok su stajali na okretnici prišla dvojica nepoznatih muškaraca.

Nakon žestoke verbalne rasprave izbila je tuča, a potom je jedan od napadača potegao pištolj i iz neposredne blizine ispalio hitac direktno u stomak O. V. Napadači su se odmah dali u beg, dok su drugovi teško povređenog mladića ubacili u auto i pojurili ka bolnici.

Policijske snage su u najkraćem roku opkolile i obezbedile mesto oružanog incidenta.

Priča o "ničim izazvanom napadu" brzo je pala u drugi plan kada su saznali ko su "žrtve".

Ispostavilo se da O. V., F. G. i A. S. odranije dobro poznati jer su privođeni zbog droge.

Zbog ove činjenice, inspektori sumnjaju da je pozadina pucnjave na Dorćolu zapravo kriminalni obračun i raščišćavanje računa na ilegalnom tržištu opijata.

Istraga je u punom jeku, a policija intenzivno traga za napadačima i češlja snimke sa okolnih nadzornih kamera-

Obavešten je nadležni tužilac.