PUCNJAVA NA DORĆOLU, TROJICA SA NARKO-DOSIJEIMA DOJURILA U BOLNICU! Mladić (21) upucan u stomak, policija pronašla čauru i metak
Trojica mladića sa bogatim narko-dosijeima dojurila u bolnicu u Beogradu nakon pucnjave na Dorćolu. Kako saznaje Telegraf.rs, tvrde da su napadnuti bez povoda, policija na mestu okršaja zatekla čauru i neispaljen metak!
U pucnjavi koja se dogodila na okretnici tramvaja u Bulevaru vojvode Bojovića O. V. (21) zadobio je tešku ustrelnu ranu u predelu stomaka!
Ranjenog mladića su u Urgentni centar privatnim automobilom dovezli drugovi F. G. (21) i A. S. (20), nakon čega je obaveštena policija.
Prema tvrdnjama ranjenog O. V., njima su dok su stajali na okretnici prišla dvojica nepoznatih muškaraca.
Nakon žestoke verbalne rasprave izbila je tuča, a potom je jedan od napadača potegao pištolj i iz neposredne blizine ispalio hitac direktno u stomak O. V. Napadači su se odmah dali u beg, dok su drugovi teško povređenog mladića ubacili u auto i pojurili ka bolnici.
Policijske snage su u najkraćem roku opkolile i obezbedile mesto oružanog incidenta.
Priča o "ničim izazvanom napadu" brzo je pala u drugi plan kada su saznali ko su "žrtve".
Ispostavilo se da O. V., F. G. i A. S. odranije dobro poznati jer su privođeni zbog droge.
Zbog ove činjenice, inspektori sumnjaju da je pozadina pucnjave na Dorćolu zapravo kriminalni obračun i raščišćavanje računa na ilegalnom tržištu opijata.
Istraga je u punom jeku, a policija intenzivno traga za napadačima i češlja snimke sa okolnih nadzornih kamera-
Obavešten je nadležni tužilac.
Kurir.rs/Telegraf.rs