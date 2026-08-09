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Telo mladića O. E. (28), koji je noćas nestao u vodi i mulju kod crpne stanice "Crvenka" nedaleko od Borče, izvučeno je jutros iz vode.

Na teren su u ranim jutarnjim časovima izašli pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije, koji su ubrzo nakon početka pretrage uspeli da lociraju i izvuku telo nesrećnog mladića.

Podsetimo, tragedija se dogodila oko 3 časa iza ponoći. O. E. je bio u društvu četvorice drugova - Z. P. (24), N. B. (22), S. S. (27) i V. J. (27). Oni su policiji ispričali da su na nasip došli sa namerom da peku kukuruz.

Krenuli su u potragu za drvima i sišli niz nasip. U jednom trenutku, O. E. se u mraku probijao kroz šiblje, skliznuo i upao u prostor pored cevi crpne stanice, u kom se nalaze velika količina vode i mulja- naveo je ranije izvor upućen u slučaj.

Mladić je u momentu nestao pod površinom, a njegovi drugovi uzaludno su pokušavali da mu pomognu. Policijska patrola je tokom noći na površini vode zatekla samo kutiju cigareta, dok je pored obale pronađen njegov mobilni telefon.

Mesto nesreće je bilo obezbeđeno tokom cele noći, sve do dolaska ronilaca koji su zatekli tragičan prizor.

Istraga je u toku.