Osumnjičenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg motornog vozila iz člana 213. Krivičnog zakonika, jer je u vremenskom periodu od 20.07.2026. godine do 03.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, bez pristanka ovlašćenog lica koristio tuđa motorna vozila, na štetu petoro oštećenih, na taj način što je ulazio u otključana vozila, pronalazio ključeve od brave, startovao vozila i neovlašćeno koristio ista, kao i krivično delo krađa iz člana 203. Krivičnog zakonika, jer je dana 03.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, na taj način što je iz jednog od vozila koje je neovlašćeno koristio oduzeo jednu torbicu u kojoj se nalazio gotov novac, mobilni telefon i lična dokumenta i sa istom se udaljio sa lica mesta.