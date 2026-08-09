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U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dana 09.08.2026. godine doveden je osumnjičeni R. P. (rođen 2005. godine), kojem je, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane policijskih službenika UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg motornog vozila iz člana 213. Krivičnog zakonika, jer je u vremenskom periodu od 20.07.2026. godine do 03.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, bez pristanka ovlašćenog lica koristio tuđa motorna vozila, na štetu petoro oštećenih, na taj način što je ulazio u otključana vozila, pronalazio ključeve od brave, startovao vozila i neovlašćeno koristio ista, kao i krivično delo krađa iz člana 203. Krivičnog zakonika, jer je dana 03.08.2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, na taj način što je iz jednog od vozila koje je neovlašćeno koristio oduzeo jednu torbicu u kojoj se nalazio gotov novac, mobilni telefon i lična dokumenta i sa istom se udaljio sa lica mesta.

Osumnjičeni R. P. je saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon čega je javni tužilac, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, podneo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom R. P.

Kurir.rs

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