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Telo mladića O.E. (28) koji se jutros oko 2 sata utopio kod Crvenke odneto je sa lica mesta oko 12.30 časova.

Pogrebno je u pratnji policije odnelo njegovo telo na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Kako saznajemo, nesrećni momak stradao je kada je upao u kanal kod crpne stanice "Crvenka", koji je ograđen betonom, ali je pun mulja i dubok je pet metara.

1/14 Vidi galeriju Ovde se utopio mladić u Borči Foto: Kurir.rs/S. S.

Njegovi drugovi ispričali su policiji da je u tim momentima tražio drva za vatru kako bi ispekli kukuruze.

Međutim, ubrzo su prvog komšiju probudili jauci četvorice njegovih drugova.

- Čuo sam krike koji dozivaju njegovo ime. Izašao sam kod nasipa i video četiri momka koja su me zamolila da pozovem policiju jer misle da se njihovom drugu nešto dogodilo. Oni su stigli za 15 minuta i ustanovili da je momak upao u taj kanal. Pored njega je nađen telefon kojim je verovatno osvetljavao put, ali i cigare u vodi. Videli su i ogromnu vodenu mrlju na zidiću, što im je odmah reklo da je tu upao. Mladići kažu da ga uopšte nisu čuli da ih doziva, što znači da je odmah potonuo, možda je čak i udario glavu o beton. Strašna tragedija - kaže za Kurir meštanin Crvenke.

01:09 Utopio se mladić u Borči Izvor: Kurir/S.S.

Kako dodaje, mladići su ostali nekoliko sati na uviđaju, a jedan od njih je bio u teškom stanju.

- On se sav tresao i dva sata je jaukao i plakao. Bojao sam se da će i njemu pozliti, ali su onda otišli kućama i to peške, jer ih je dovezao ovaj utopljenik. I kod njega je ostao ključ, a automobil na nasipu. Kod mene u dvorištu su ostavili opremu za roštiljanje, sokove i stolicu. Neka im Bog pomogne da izdrže tu tugu. Jadni momci - navodi naš sagovornik.

Telo utopljenog O.E. pronađeno je u prepodnevnim satima, a pronašli su ga pripadnici Žandarmerije.