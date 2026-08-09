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Četiri slučaja, četiri različita motiva, ali jedno pitanje - šta se dešava sa nama, zašto ljudski život sve češće postaje meta nasilja?

Da li su porodični sukobi, novac, ljubomora, bes okidači za najteže zločine i da li je neko od ovih ubistava moglo da se spreči, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorili su Mladen Mijatović, novinar TV Pink, Bratislav Gagović, bišvi šef Petog odeljenja Uprave za Grad Beograd, Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-A u penziji i Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije .

- Od novih informacija što se tiče ubistva u beogradskom naselju Karaburma uvek ima nešto dodatno, ali u cilju istrage i moje želje da ne remetim rad istražnih organa, odnosno pravosudni proces koji će uslediti, neću otkrivati detalje koji bi eventualno mogli da pomognu uhapšenim izvršiocima. Ipak, poruka i pouka iz tog, nažalost, jezivog zločina koji se dogodio jeste da se zločin ne isplati i da nema savršenog zločina. Njih troje - dve žene, od kojih jedna ima 30, a druga 40 godina, i muškarac star 32 godine - isplanirali su da otmu novac od čoveka koji je ceo život pošteno radio, mučio se i borio kako bi stekao određenu ušteđevinu. Živeo je skromno, nije živeo bahato ni rasipnički, već potpuno normalno - rekao je Mijatović.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

Zbog novca spremni na sve

Osumnjičeni su, kako je naveo, došli do saznanja o novcu koji je muškarac posedovao, nakon čega je usledio zločin sa tragičnim ishodom.

- Oni su došli do saznanja da je 73-godišnji muškarac pre izvesnog vremena prodao jedan stan za oko 180.000 evra i pretpostavili da se taj novac nalazi u njegovom stanu, u sefu. To je bila njihova pretpostavka i jednostavno su želeli da se dokopaju tog novca, pri čemu se uopšte nisu libili da ubiju čoveka. Novac im je bio primaran, a posledice ih apsolutno nisu zanimale. Iz stana ubijenog čoveka odneli su 11.000 evra. Čovek je surovo ubijen, a oni su uzeli novac i pobegli - nastavio je.

Ćirović je ukazao na sumnju da je informacija o prodaji stana došla do osumnjičenih, koji su potom organizovali grupu i krenuli u izvršenje krivičnog dela.

- Ovo je delo iz koristoljublja i, prema onome što smo čuli i pročitali iz medija, ovde se vidi da je postojao umišljaj. Kada su došli do saznanja i informacija da je čovek prodao stan, vidimo koliko građani često prave neoprostive greške kada na raznim mestima pričaju ono što treba, ali i ono što ne treba. U ovom slučaju, čovek je dao informaciju da je prodao stan, pa je očigledno još neko saznao za to. Formirala se grupa koja je bila spremna da izvrši krivično delo i uradili su ono što su uradili - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

- Neke stvari ne možemo da iznosimo u javnost zbog interesa istrage, ali činjenica je da je policija bila veoma efikasna. Činjenica je i da su se dogovarali i formirali grupu. Još uvek ne znamo da li su evidentirani u kaznenoj evidenciji, odnosno da li su ranije činili slična ili neka druga krivična dela. Bilo kako bilo, počinili su stravičan zločin. Ono što još ne znamo jeste da li su došli u stan sa namerom da izvrše oružanu pljačku, s obzirom na to da su imali pretpostavku da se novac nalazi kod njega, pa se sve nije odvijalo onako kako su planirali - naveo je.

Gagović je pohvalio efikasnost policije i ocenio da za ovakve zločine počinioci moraju biti najstrože kažnjeni.

- Ovakva krivična dela se zaustavljaju brzim reakcijama policije. Moram da pohvalim moje bivše kolege iz Trećeg odeljenja, koje su zaista fantastičnom brzinom rešile ova teška krivična dela. Kada je reč o ovom prethodnom krivičnom delu, kazna treba da bude najoštrija i počinioci treba da dobiju maksimalne kazne, jer je to jedini način da se spreče ovakva krivična dela iz koristoljublja i niskih pobuda. Tu, po mom mišljenju, samo maksimalne kazne dolaze u obzir - izjavio je za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče ubistva ruske državljanke, način izvršenja zločina, kao i način uklanjanja tela i skrivanja tragova, ukazuju na bezobzirno ubistvo. Koliko sam čuo, slučaj je vrlo brzo rasvetljen i potkrepljen materijalnim dokazima. Turski državljanin se nalazi u pritvoru i očekujem maksimalnu kaznu za zločin koji je izvršio - rekao je.

"Nasilje nije problem pojedinca, već celog društva"

Ljubišić je istakao da je Srbija među bezbednijim zemljama Evrope, ali upozorio da se nasilju u porodici mora suprotstaviti čitavo društvo.

- Kada govorimo o objektivnoj bezbednosti, Srbija se, prema stopi klasičnog kriminala, svrstava među bezbednije zemlje u Evropi. I kada je reč o subjektivnom i objektivnom osećaju bezbednosti, građani Beograda i Srbije mogu da budu spokojni, jer je bezbednost na visokom nivou u poređenju sa drugim razvijenim evropskim zemljama. Kada govorimo o nasilju u porodici i slučajevima u kojima partnerski odnosi ili porodična neslaganja kulminiraju tragedijom, ono na čemu stalno treba insistirati jeste podizanje svesti o tome da je nasilje neprihvatljivo. Bez obzira na to da li je fizičko ili psihičko, nasilje nije problem pojedinca, već problem čitavog društva - naveo je.

Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije DR Rudolf Arčibald Rajs Foto: Kurir Televizija

- Tragičnim događajima često prethode različiti oblici uznemiravanja, maltretiranja ili druga krivična dela. Da bi se takvi ishodi predupredili, moramo raditi na podizanju svesti da je takvo ponašanje neprihvatljivo, nije u skladu sa društvenim normama i protivno je zakonu. To nije samo problem žrtve. Kao građani i društvo ne smemo da okrećemo glavu kada uočimo takvo ponašanje. Moramo i mi, kao komšije i stanovnici grada, da prijavimo nasilje i reagujemo - za Kurir televiziju, zaključio je Ljubišić.

01:52 "NOVAC IM JE BIO PRIMARAN, A POSLEDICE IH NISU ZANIMALE" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" analizirali slučajeve koji su potresli Srbiju: Zločin se ne isplati Izvor: Kurir televizija

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