Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanki Srbije B.S., zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo krađa .

- Osumnjičena je 6. avgusta ove godine, u "C marketu" koji se nalazi u sklopu TC Big Fashion, otuđila veći broj proizvoda u vrednosti od 1.200 evra, tako što im je skidala sigurnosne čipove i stavljala ih u svoju torbu - saopšteno je iz ODT Podgorica.