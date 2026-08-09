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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanki Srbije B.S., zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo krađa.

- Osumnjičena je 6. avgusta ove godine, u "C marketu" koji se nalazi u sklopu TC Big Fashion, otuđila veći broj proizvoda u vrednosti od 1.200 evra, tako što im je skidala sigurnosne čipove i stavljala ih u svoju torbu - saopšteno je iz ODT Podgorica.

Kurir.rs/Dan

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