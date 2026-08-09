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Milan Vukmanović, poznatiji kao Šole, imao je samo 20 godina kada je likvidiran na današnji dan pre 30 godina.

Ubijen je 9. avgusta 1996. ispred Sava Centra na Novom Beogradu.

Do vatrenog obračuna došlo je oko 3 sata, ispred "A" ulaza Sava Centra. Susret je bio dogovoren, sa momcima iz suprotnog tabora iz novobeogradskog Bloka 45. Međutim, u jednom trenutku došlo je do žestoke rasprave, koja se završila kobno po Vukmanovića.

Šole je hteo da zapuca iz pištolja "tetejac", ali se metak zaglavio i to ga je koštalo života. Uspeo je ipak da sa dva metka rani Ivana Borovčanina, zvanog Lucifer, koji je, iako teško ranjen, uspeo da uzvrati napad, i to revolverom marke "nagan". Ispalio je 3 hica, od kojih je jedan Vukmanovića pogodio pravo u srce.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

U društvu Borovčanina bio je Vujadin Pejanović, koji je ostao nepovređen.

Pejanović je likvidiran mnogo godina kasnije.

Kao motiv ubistva Vukmanovića pominjao se sukob oko narko tržišta.

Vujadin Pejanović Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Na suđenju za to ubistvo, Borovčanin i Pejanović su 2013. godine oslobođeni za krivična dela "ubistvo" i "saučesnik u ubistvu".

Inače, obojica su bila pripadnici grupe odbeglog Dejana Stojanovića Keke.

Pejanović nije dočekao oslobađajuću presudu, likvidiran je 2012. godine, a njegov ubica je do danas ostao nepoznat. Ubijen je u sačekuši ispred novobeogradskog kafića "Ki Largo"