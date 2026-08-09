Hronika
PRONAĐENO TELO U DUNAVU KOD BELE STENE: Sumnja se da je muškarac (49) koji je u subotu skočio iz čamca
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, sumnja se da je u pitanju muškarac M. S. (49) koji je juče oko 16 časova uskočio u reku kako bi se rashladio nakon čega nije izronio.
M. S. se nalazio na čamcu sa ženskom osobom J. Š. (45) nakon čega je, prema njenim rečima, uskočio u vodu kako bi se rashladio nakon čega nije isplivao.
Nesrećna žena odmah je alarmrala nadležne slube, a na teren su upućene patrole Rečne policije i spasilačke ekipe koje su neumorno pretraživale teren.
Pronađeno telo je poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju koja bi trebalo da utvrdi identitet nastradalog, kao i sam uzrok smrti.
Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf
1 · Reaguj
Komentariši