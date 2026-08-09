Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u Dunavu kod Bele stene.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je u pitanju muškarac M. S. (49) koji je juče oko 16 časova uskočio u reku kako bi se rashladio nakon čega nije izronio.

M. S. se nalazio na čamcu sa ženskom osobom J. Š. (45) nakon čega je, prema njenim rečima, uskočio u vodu kako bi se rashladio nakon čega nije isplivao.

Nesrećna žena odmah je alarmrala nadležne slube, a na teren su upućene patrole Rečne policije i spasilačke ekipe koje su neumorno pretraživale teren.

Pronađeno telo je poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju koja bi trebalo da utvrdi identitet nastradalog, kao i sam uzrok smrti.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaBOLNE SCENE NA NASIPU GDE JE STRADAO MLADIĆ (28) IZ CRVENKE: Drugari se nadali da je živ, a onda su našli njegov telefon i VODENU MRLJU NA ZIDU! (FOTO)
crvenka, borča, utapanje
HronikaKRENUO DA TRAŽI DRVA, ONDA SU SE PROLOMILI JAUCI KROZ NOĆ: Jezivi detalji utapanja u Borči - Mladić upao u mulj dubok 5 METARA! "Jadno dete, da tako strada..."
utopio se mladić Borča
HronikaPUCNJAVA NA DORĆOLU, TROJICA SA NARKO-DOSIJEIMA DOJURILA U BOLNICU! Mladić (21) upucan u stomak, policija pronašla čauru i metak
1613149651611.jpg
HronikaOTKRIVENO KAKO JE ISPLANIRANO UBISTVO PEKARA NA KARABURMI! Radivoje upao u zamku iz koje nije mogao da se izvuče, ključna stvar desila se VAN MESTA ZLOČINA
karaburma.jpg