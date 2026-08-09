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Maloletna devojčica (14) teško je povređena danas tokom treninga jahanja u jednom konjičkom klubu u blizini Surčina.

Kako se saznaje, nezgoda se dogodila jutros oko 09.30 časova, kada je maloletnica pala sa konja tokom treninga. Tom prilikom zadobila je povrede glave koje su zahtevale hitnu lekarsku intervenciju.

Devojčica je odmah nakon nesreće prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana prva pomoć. Nakon stabilizacije, upućena je na dalje lečenje u Institut za majku i dete, gde je zadržana na bolničkom lečenju.

Okolnosti pod kojima je došlo do pada za sada nisu precizirane, a više informacija biće poznato nakon istrage.