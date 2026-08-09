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Beogradska policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Incident se dogodio u subotu na području Zvezdare, kada je osumnjičeni neovlašćeno ušao u dvorište porodične kuće u kojoj se nalazila oštećena.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je prišao ženi i počeo da je dodiruje po telu, pokušavajući da je uhvati za grudi i zadnjicu, dok se drugom rukom nepristojno ponašao. Uplašena žena je, u pokušaju da se spase i pozove pomoć, uspela da pobegne u kuću kako bi dozvala supruga.

Međutim, osumnjičeni nije odustao, već je nastavio da je prati i ušao je za njom u objekat. U tom trenutku naišao je na njenog supruga, koji je reagovao pribrano i odlučno. On je uspeo da savlada napadača i zadrži ga do dolaska policije.

Policijski službenici su po dolasku na lice mesta odmah uhapsili osumnjičenog. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Istragu ovog slučaja vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.