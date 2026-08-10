Muškarac iz Novog Sada osumnjičen je za više krađa u Sijarinskoj banji
akcija mup
UHAPŠEN SERIJSKI LOPOV IZ SIJARINSKE BANJE: Harao po bazenima i ljudima krao sve što imaju!
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Pripadnici MUP u Leskovcu uhapsili su V. V. (55) iz Novog Sada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo krađa u produženom traјanju.
On se sumnjiči da јe, u prethodnom periodu, od više posetilaca kompleksa bazena u Siјarinskoј banji, ukrao novac i razne predmete.
Policiјa јe identifikovala osumnjičenog, a prilikom pretresa stana u koјem јe boravio pronađena јe određena količina novca, lična dokumenta i platne kartice na ime drugih osoba, kao i drugi predmeti koјi su, kako se sumnja, ukradeni.
Po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Lebanu, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.
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