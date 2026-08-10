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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćajaotkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine od kojih je 5.267 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su sprovođene pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka.

- Tokom ove akcije, koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena je u 34 države članice ROADPOL-a (evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 58.063 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je i oko 9.000 drugih prekršaja - navode u saopštenju.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.000 vozača, dok su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključena 64 vozača.