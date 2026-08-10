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Danas je u Zemunu pronađeno telo osobe, a prema prvim informacijama Kurira, sumnja se da je smrt nastupila pre više od 15 dana.

- Leš je pronađen u stambenom objektu, nakon čega su na lice mesta izašle nadležne službe. Okolnosti pod kojima je osoba preminula za sada nisu poznate - kaže izvor Kurira.

Kako se saznaje, telo je bilo u takvom stanju da se pretpostavlja da je smrt nastupila pre više od dve nedelje.

- Ne znamo kako niko nije primetio ranije, čovek je živeo sam u toj kući, a u istom dvorištu, ali u drugom objektu, boravi mu majka...

Policija je obavila uviđaj, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja, kao i identitet preminule osobe i tačno vreme i uzrok smrti.

Telo je, prema proceduri, upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da pruži više informacija o okolnostima smrti.

Za sada nema zvaničnih informacija koje bi ukazivale na to da je reč o nasilnoj smrti.