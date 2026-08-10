U nesreći niko nije povređen ali je pričinjena velika materijalna šteta
Udes
VOZAČ TAKSIJA UDARIO U KAMION PUTARSKOG PREDUZEĆA: Teška nesreća na deonici puta od Uba ka Obrenovcu!
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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki, na deonici od Uba ka Obrenovcu, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač taksija, udario u kamion putarske firme.
Na svu sreću u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema povređenih lica, pričinjena je materijalna šteta.
Foto: RINA
Prema fotografijama sa lica mesta, u pitanju je taksi vozilo, a na njemu je prednji deo potpuno uništen od siline udara.
Na vozače se apeluje da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i strogo prate postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
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