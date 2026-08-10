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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki, na deonici od Uba ka Obrenovcu, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač  taksija, udario u kamion putarske firme.

Na svu sreću u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema povređenih lica, pričinjena je materijalna šteta. 

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Foto: RINA

Prema fotografijama sa lica mesta, u pitanju je taksi vozilo, a na njemu je prednji deo potpuno uništen od siline udara.

 Na vozače se apeluje da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i strogo prate postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

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