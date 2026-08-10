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Mađarsko pravosuđe pokrenulo je novu istragu protiv plaćenog ubice Čabe Dera, i to zbog pretnji smrću koje je uputio advokatu koji ga je godinama zastupao, prenosi Blik. Prema njihovim informacijama, postupak je u fazi istrage, a mađarska policija pretnje ubistvom je shvatila ozbiljno.

Ovaj portal i prošle godine pisao je o tome da se ubica koji u Mađarskoj služi kaznu doživotnog zatvora okrenuo protiv svog advokata Krstijana Guljaša, pošto je odbio da mu da novac, ali je sada i zvanično potvrđeno da je istraga zbog tog krivičnog dela pokrenuta i da je u toku.

1/7 Vidi galeriju Nasmejani ubica uhapšen je u Pragu u martu 2019. Foto: Printscreen YouTube, MUP Srbije, Printscreen, MUP Srbije

- Dželat osuđen za ubistvo četvoro ljudi okrenuo protiv sopstvenog advokata. Iako je Kristijan Gulijaš bio njegov branilac dugo vremena, više od pet godina, i bezbroj puta je davao izjave u njegovo ime, sve se preokrenulo. Der je tražio novac, rekavši da će ga, ako ne plati, uništiti, a pretio je i drugim posledicama - navode oni.

Inače, prema istim informacijama, i Čaba Der je podneo više prijava protiv svog, sada već bivšeg, advokata ali ih je mađarsko pravosuđe sve odbacilo.

Međutim, nezadovoljan ovakvom odlukom pravosuđa, prema pisanju medija, plaćeni ubica je poslao nekoliko pisama policiji, u kojima je naveo da ako ne postupe u njegovom interesu, on će "uzeti stvar u svoje ruke" i da će ubiti Kristijana Gulijaša.

- Zbog uznemiravanja koje je počinjeno nad advokatom, istraga je u toku. Istovremeno, u vezi sa slučajem, sedište policije u Budimpešti ispitalo je bivšeg klijenta advokata kao osumnjičenog za pretnju izvršenjem ubistva, a ova istraga protiv njega je u toku, u fazi istrage. U interesu istrage, u ovom trenutku ne mogu se dati dodatne informacije o detaljima - rekao je za Bilk dr Peter Gaš, zamenik portparola Kancelarije glavnog tužioca u Budimpešti.

Čaba Der u sudnici Foto: Privatna Arhiva

Čaba Der, koji je pozan i po nadimku "nasmejani ubica", jer su ga tokom nekoliko zločina kamere snimile kako nasmejan puca u svoje žrtve, osuđen je na doživotnu kaznu jer je dokazano da je u septembru 2018. pucao u glavu mađarskom biznismenu Laslu V. Kako je sud utvrdio, namamio ga je na mesto zločina pod izgovorom da će da mu proda kokain. Takođe, osuđen je i za ubistvo hrvatskog biznismena Ivana Serdarušića u Amsterdamu, a sud u Beogradu kaznio ga je sa 40 godina zatvora zbog ubistva Nebojše Markovića u januaru 2019.

Dva meseca pošto je u Beogradu ubio Nebojšu Markovića, podsetimo, nasmejani ubica uhapšen je u Češkoj. Podsetimo, u hotelskoj sobi u kojoj je boravio, pronađeni su, osim falsifikovanih dokumenata, dva pištolja, municija, prigušivač, ali i perika, lažne naočare za vid i druga sredstva za promenu izgleda, zbog čega su istražitelji odmah posumnjali da je pripremao novu likvidaciju.

Ubistvo Nebojše Markovića u Beogradu Foto: Printscreen, Printscreen Facebook

Gulijaš je njegovu odbranu preuzeo na kraju istrage, pošto je izručen Mađarskoj, i branio ga do konačne presude.

- Der je tražio novac od mene i počeo da me ucenjuje, a pretio je i drugim posledicama. S jedne strane, razvoj događaja je šokantan, a s druge strane, ovo nije nimalo daleko od "operativnog modela" Čabe Dera. U vezi sa svim ubistvima koja je priznao, on je svedočio da je „uzeo pravdu u svoje ruke“. Nažalost, ne može se isključiti da je postojala pretnja i da će me neko, negde, čekati - rekao je Krištijan Guljaš za Blik.

On je za medije izjavio i da, s druge strane, ovako ozbiljne pretnje od klijenta s kojim je satima razgovarao, nije očekivao, ali da je nedavno primetio da se u "njemu dogodila neka promena".

Plaćenom ubici, kako prenose mediji, zbog pretnji ubistvom advokata preti nova kazna do osam godina zatvora, što bi prema njihovim navodima u Derovom slučaju koji je već osuđen na doživotnu kaznu, značilo da presuda neće biti preispitivana posle odsluženih 40 goidna robije.