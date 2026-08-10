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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Z. Ć. (57), osumnjičenom da je 6. avgusta u stanu na Novom Beogradu na svirep način lišio života svoju majku Milku Ćosović, uglednog oftalmologa.

- Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora viša od 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - rekla je danas portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoje osnovi sumnje da je Z. Ć. 6. avgusta oko 14.30 časova na terasi stana, nakon verbalnog sukoba, lišio života svoju majku tako što joj je rukama i nogama zadao više udaraca u predelu glave i tela.