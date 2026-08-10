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Niška doktorka M.M. (42) pronađena je sinoć bez znakova života u porodičnoj kući u niškom selu Medoševac.

Kako se saznaje, ona je živela sa teško bolesnom majkom i bratom, ali je u vreme tragedije on bio na letovanju, tako da su telo u kući zatekle komšije.

- Hitna pomoć je obaveštena 9. avgusta oko 19.30 sati da se u kući nalazi telo preminule. S obzirom na to da se radilo o slučaju smrti bez prisustva svedoka ova zdravstvena služba pozvala je policiju. Patrola je odmah je upućena na lice mesta, ustanovljeno je da nema okolnosti koje bi ukazivale da je smrt posledica krivičnog a o ovom događaju obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu - navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Prema svedočenju njene majke, najverovatnije je da je M.M. bila mrtva više sati, jer je ona poslednji put sa njom razgovarala u subotu u večernjim satima, a telo je pronađeno 24 sata kasnije.

(Informer)

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