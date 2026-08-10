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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, brzom akcijom i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su R. L. (34), A. V. (50) i S. T. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili četiri krivična dela teška krađa, od kojih dva u pokušaju.

- Sumnja se da je R. L., u ranim jutarnjim satima u subotu, provalio u jedan ugostiteljski objekat u Novom Sadu, u kojem ga je policija i zatekla - piše u saopštenju PU Novi Sad.

U neposrednoj blizini objekta, zatečeni su A. V. i S. T., kod kojih je pronađen pajser, kao i razni alati u automobilu.

Takođe, oni se terete da su, tokom jula i avgusta, provalili u tri prodavnice na području Novog Sada, pri čemu su iz dve ukrali novac i alkoholna pića.