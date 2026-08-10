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Državljanin Azerbejdžana R. Q. (47) koji je uhapšen po nalogu dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u subotu, na Zvezdari, polno uznemiravao A. J. (32), na saslušanju u tužilaštvu negirao je krivicu, posle čega je predloženo da mu bude određen pritvor do 30 dana.

- Iz krivične prijave RS, MUP, DP, PU za grad Beograd, PS Zvezdara proizlazi da postoje osnovi sumnje da je R.Q. u subotu, oko 13.00 časova u Beogradu, na teritoriji Zvezdara navedeno krivično delo na taj način štoje ušao u dvorište oštećene A.J. prišao joj s leđa, pratio je i za njom ušao u kuću, sve vreme držeći se za genitalije, u nameri da sa oštećenom ostvari fizički kontakt, u čemu ga je sprečio supurg oštećene koji se nalazio u kući - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilašta.

Okrivljeni je pred Prvim osnovnim javnim tužilaštva u Beogradu danas saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela koje mu je stvaljeno na teret i tada je izneo odbranu i negirao krivicu, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, kao i da će ometati postupak uticajem na svedoke.