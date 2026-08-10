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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bečeju, uhapsili su D. P. (30) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo teška krađa.

- Sumnja se da je ona u petak, na ulici u Bačkom Petrovom Selu, strgnula minđušu iz uha sedamdesetsedmogodišnjoj meštanki i nanela joj lake telesne povrede - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Efikasnom akcijom, pripadnici policije ubrzo su pronašli osumnjičenu, a kod nje je pronađena i minđuša koja je vraćena vlasnici.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona je, uz krivičnu prijavu, privedena osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

Nakon saslušanja, a na predlog nadležnog tužioca, sudija za prethodni postupak je D. P. odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

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