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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja 44 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola i trojicu pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u okolini Niške Banje zaustavila je vozača „mazde“ (48) koji je vozio sa 3,08 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole, pa je protiv njega podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje bez vozačke dozvole.

On je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 240.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i kaznu zatvora od 30 dana.

Takođe, u Nišu i okolini policija je zaustavila vozače „folksvagena“ (46) i mopeda (39) sa 2,84, odnosno 2,50 promila alkohola u organizmu, a u okolini Gadžinog Hana i Aleksinca četrdesetosmogodišnjaka koji je upravljao traktorom i šezdesetpetogodišnjaka koji je vozio „audi“ sa 2,17, odnosno 2,08 promila alkohola, pa će i protiv ove četvorice vozača, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave.

Policija u Nišu i okolini isključila je iz saobraćaja dvadesetdevetogodišnjka koji je upravljao „land roverom“ sa 2,00 promila alkohola u organizmu i šezdesetpetogodišnjaka koji je vozio „hjundai“ sa 1,96 promila alkohola, a u okolini Doljevca šezdesetjednogodišnjeg vozača „opela“ sa 1,93 promila alkohola.

Patrole u Nišu isključile su iz saobraćaja i vozače „audija“ (29) i „renoa“ (29) koji su upravljali vozilima sa 1,49 i 1,24 promila alkohola u organizmu, u okolini Gadžinog Hana četrdesettrogodišnjeg vozača „opela“ sa 1,32 promila alkohola i u Aleksincu dvadesetogodišnjaka koji je vozio motocikl „honda“ sa 1,23 promila alkohola.

Takođe, u Nišu iz saobraćaja su isključeni vozač električnog trotineta (21) koji je bio pozitivan na marihuanu, kao i tridesetšestogodišnjak koji je vozio „audi“ i tridesetdvogodišnji vozač „sitroena“ koji su upravljali vozilima pod uticajem MDMA.

Ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.