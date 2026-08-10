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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su tešku krađu na štetu vlasnika kuće u okolini grada i uhapsili K. P. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, koristeći noć i odsutnost vlasnika, provalio u kuću iz koje je ukrao veliku svotu novca a zatim pobegao.