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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su tešku krađu na štetu vlasnika kuće u okolini grada i uhapsili K. P. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, koristeći noć i odsutnost vlasnika, provalio u kuću iz koje je ukrao veliku svotu novca a zatim pobegao.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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