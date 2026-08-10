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Stan u Kosovskoj ulici u kom je 1. oktobra prošle godine u eksploziji bombe nastradao državljanin Severne Makedonije Martin Sipkovski (21), renoviran je i na prvi pogled više se ne vide tragovi stravičnog događaja. Podsetimo, istragom je utvrđeno da je Martin Sipkovski sam aktivirao eksplozivnu napravu, nestručnim rukovanjem. Nekoliko dana posle njegove pogibijen, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila F. V. zbog sumnje da mu je doneo bombu koja je bila namenjena za jednu likvidaciju.

1/5 Vidi galeriju Popravljena oštećena na zgradi u kojoj je eksplodirala bomba Foto: Nemanja Nikolić

- Stan je renoviran, mesecima su majstori radili. Do pre nekoliko dana stajale su u ulici i merdevine, koje su koristili za popravljanje oštećenja sa spoljne strane u stanu na trećem spratu. Dobro je da je sve sada gotovo i da ništa ne podseća na jeziv događaj iz prošle godine - kaže jedan stanar zgrade.

Podsetimo, od siline stravične eksplozije tada su srušeni pregradni zidovi, popucali su prozori i štokovi, a oštećeni su bili i automobili na ulici.

Kako je Kurir pisao, istražitelji su sumnjali da je eksplozivna naprava koja je napravila ogromnu štetu u ovom ali i drugim stanovima u istoj zgradi, bila pripremana za likvidaciju muškarca sa kriminalnim dosijeom, koji se vezuje i za navijačke grupe.

Stan na trećem spratu zgrade, podsetimo, nije bio u vlasništvu poginulog, već ga je iznajmio kao "stan na dan".

1/11 Vidi galeriju Eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Tokom pretresa, prema nezvaničnim informacijama iz istrage koja je odmah pokrenuta, pronađeni su kriptovani telefoni i tada se sumnjalo da je eksplozivnu napravu pripremala grupa povezana sa "vračarcima" i kavačkim klanom. Istragom je utvrđeno da je eksploziju izazvao "pentrit" koji je izuzetno velike razorne moći i lako se oblikuje, zbog čega ga je lako sakriti.

Inače, sumnja se da je makedonski državljanin koji je poginuo, eksploziv preuzeo 30. septembra prošle godine na uglu ulica Kosovske i Nušićeve. On ga je odneo u stan i sutradan, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao, što je utvrđeno na osnovu oštećenja šaka koja je imao.

Martin Sipkovski, inače, imao je dosije i protiv njega se i u Severnoj Makedoniji vodio postupak zbog pokušaja ubistva, a u vreme kada je nastradao trebalo je u toj državi da bude u kućnom pritvoru, ali je pobegao iz njega. U mladosti je inače bio maneken i bavio se rukometom.

1/7 Vidi galeriju Martin Sipkovski se razneo bombom u centru Beograda Foto: Društvene Mreže

- Nadimak koji je otkriven u kriptovanim telefonima već se pojavljivao i poznat je istražiteljima. Vezuje se za organizaciju nekoliko likvidacija u Beogradu, među kojima je i ubistvo Nikole Stankovića Pivceta. Operativne informacije ukazuju da se grupa koja je pripremala likvidaciju dovodi u vezu sa "vračarskom grupom" i kavačkim krimimnalnim klanom - otkrio je tada izvor Kurira.