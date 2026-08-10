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Petnaest saobraćajnih nesreća dogodilo se na području Policijske uprave u Subotici, samo u jednoj sedmici, od 3. do 9 avgusta 2026. godine.

U sedam saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je teže i osam osoba je lakše povređeno, dok je u osam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

Policija je u tom periodu podnela 90 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 2.596 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 18 vozača, od kojih je za pet određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 34 intervencije.

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