Tokom samo jedne nedelje na području PU Subotica dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, a policija je izdala čak 2.596 prekršajnih naloga. Pet vozača zadržano zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
Hronika
15 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI, DEVETORO POVREĐENIH! Isključeno 18 vozača iz saobraćaja, petoro pijanih zadržano u policiji na trežnjenju!
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Petnaest saobraćajnih nesreća dogodilo se na području Policijske uprave u Subotici, samo u jednoj sedmici, od 3. do 9 avgusta 2026. godine.
U sedam saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je teže i osam osoba je lakše povređeno, dok je u osam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
Policija je u tom periodu podnela 90 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 2.596 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 18 vozača, od kojih je za pet određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 34 intervencije.
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