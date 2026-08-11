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Viši sud u Smederevu je odredio pritvor do 30 danas šestorci osumnjičenih za proizvodnju marihuane u ilegalnoj laboratoriji u mestu Vodanj, saopšteno je.

Policija je u okolini Smedereva otkrila ilegalnu laboratoriju za uzgoj i zaplenila oko pola tone marihuane, saopštilo je u petak, 7. avgusta, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Tada je uhapšeno šest osoba zatečeenih u ilegalnoj laboratoriji.

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droga Smederevo Izvor: Mup Srbije

Dodaje se da je pored marihuane u suvom i sirovom stanju, zaplenjena ;i oprema za njenog gajenje.

Za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droge se terete M.K. (53), N.S. (44), M.R. (44), B.Č. (30), D.S. (31) i D.K. (40).

U velikoj akciji policije zaplenjena ogromna količina marihuane Foto: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo (VJT) u Smederevu je saopštilo da ih je saslušalo i da su "duže vreme proizvodili, prerađivali, držali radi prodaje i prodavali marihuanu" čija je "značajna količina" nađena "većem broju crnih džakova i torbi".

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