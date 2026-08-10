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Srbijom se danas proširila vest da je kamion ušao u kontrasmer na auto-putu Šabac-Loznica, o čemu su svedočili snimci s lica mesta. 

Međutim, lokalni mediji prenose da pozadina incidenta potpuno drugačija.

"Prvobitno je objavljeno da je kamion na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica ušao u kontrasmer, što je izazvalo zabrinutost i brojne reakcije vozača. Međutim, situacija je, kako sada saznajemo, potpuno drugačija", navedeno je na Instagram profilu Jadarpressloznica i dodaje se da se dogodio veliki kvar na transportnom vozilu.

"Prema novim informacijama, kamion je imao kvar na hidrauličnom crevu koji ga jje doveo u situaciju takozvanog KECA, zbog čega je vozač bio prinuđen da zaustavi vozilo. Kako bi se bezbedno sklonio sa kolovoza i sprečio moguće ugrožavanje drugih učesnika u saobraćaju, morao je da izvede manevar kojim je kamion postavljen u položaj koji je na prvi pogled izgledao kao da se nalazi u kontrasmeru. Vozač je, prema dostupnim informacijama, potom postavio saobraćajnu signalizaciju i upozorio druge vozače na prepreku kako bi sprečio eventualni sudar. Dakle, ono što je u prvi mah izgledalo kao opasna vožnja u kontrasmeru, zapravo je, prema novim saznanjima, bila posledica kvara i pokušaja vozača da obezbedi mesto i zaštiti ostale učesnike u saobraćaju. Situacija je sada dobila potpuno drugačiji epilog, navodi se.

Na lice mesta brzo su stigle policijske patrole koje su obezbedile lice mesta.

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