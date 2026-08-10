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Petar Pop pronađen je mrtav pored puta u Staroj Pazovi u julu 2025. godine, a sve je, prema navodima iz istrage, trebalo da izgleda kao saobraćajna nesreća.

Međutim, krvavi tragovi, posteljina, promenjena odeća i poruka poslata sa njegovog telefona otvorili su potpuno drugačiju priču. Njegova supruga Marka P. i njen ljubavnik Predrag G. se sumnjiče da su ga ubili, a slučaj je odličan primer kako forenzičari mogu da utvrde da telo nije pronađeno tamo gde je osoba ubijena.

Petar Pop ubijen je u julu 2025. godine, a njegovo telo pronađeno je na udaljenoj lokaciji u Staroj Pazovi. Prema navodima iz istrage, pokušano je da se napravi slika da je nesrećni čovek stradao u saobraćajnoj nesreći. Sumnja se da je Petar prethodno ubijen u kući, nakon čega je telo svučeno, a potom ponovo obučeno.

Navodno, supruga, poznata kao Mara, ubila ga je na spavanju, a onda joj je Predrag pomogao u skrivanju tragova.

Petar Pop Foto: MV komerc pogrebne usluge

Kao oružje je, prema dosadašnjim navodima, korišćena drvena drška sekire. Telo je zatim umotano u ćebe i preneto na drugu lokaciju, gde je ostavljeno pored puta. U obližnjem kukuruzištu pronađeni su crni rančevi, tragovi krvi i posteljina natopljena krvlju. Prema navodima izvora upoznatog sa istragom, upravo su ti tragovi bili deo materijalne slike koju je trebalo povezati sa događajima u kući i kasnijim premeštanjem tela.

Poruka sa telefona mrtvog čoveka izazvala sumnju

Pokušaj da se stvori određena priča navodno nije završen samo premeštanjem tela. Prema navodima izvora i komšija, Marka P. je sa telefona svog supruga poslala njegovom šefu poruku da Petar neće doći na posao jer je "popio". Ljudi iz kraja tvrdili su da Petar nije bio poznat kao neko ko pije. Kako su navodili, mogao je da popije jedno pivo, ali nije bio čovek koji se opija.

1/7 Vidi galeriju Petar Pop ubijen u kući, a telo nađeno na njivi u blizini kuće Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić

Ta činjenica sama po sebi nije dokaz zločina, ali pokazuje koliko čak i naizgled beznačajna komunikacija može da dobije na značaju kada se uporedi sa drugim dokazima. Digitalna forenzika danas istražiteljima omogućava da analiziraju mnogo više od samog sadržaja poruke. Vreme slanja, komunikacija sa drugim osobama, podaci sa uređaja i drugi digitalni tragovi mogu se upoređivati sa fizičkim dokazima i iskazima.

Kako se otkriva da telo nije pronađeno na mestu ubistva?

Kada policija pronađe telo, jedno od ključnih pitanja nije samo ko je žrtva i kako je umrla, već i gde je nastupila smrt.

Ako se sumnja da je telo premešteno, forenzičari pokušavaju da pronađu tragove koji povezuju različite lokacije. Krv, odeća, zemlja, biljni materijal, vlakna i drugi sitni tragovi mogu pokazati da je telo prethodno bilo na drugom mestu.

Zato se mesto na kojem je telo pronađeno nikada ne posmatra izolovano. Istražitelji analiziraju okolinu, put kojim je telo eventualno moglo biti prevezeno, predmete koji su pronađeni u blizini i sve tragove koji bi mogli da povežu različite lokacije.

Mrtvačke mrlje mogu da otkriju da je telo pomerano

Jedan od tragova koji se kod sumnje na premeštanje tela može analizirati jesu mrtvačke mrlje, poznate kao "livor mortis".

Nakon smrti srce prestaje da pumpa krv, pa ona pod dejstvom gravitacije počinje da se nakuplja u nižim delovima tela. Na koži se pojavljuju karakteristične ljubičasto-crvenkaste promene, čiji raspored zavisi od položaja tela.

Osumnjičeni Predrag G. Foto: Društvene Mreže

Ako je telo nakon smrti neko vreme bilo u jednom položaju, a potom premešteno u drugi, raspored mrtvačkih mrlja može biti važan pokazatelj da je došlo do promene položaja.

Krv može da pokaže gde je došlo do povređivanja

Krvni tragovi mogu biti jedan od ključnih elemenata u rekonstrukciji događaja. Njihov raspored, količina i mesto pronalaska mogu pomoći stručnjacima da utvrde šta se događalo. Ako se telo pronađe na jednoj lokaciji, a značajni krvni tragovi na drugoj, istražitelji moraju da utvrde kako su se ti tragovi našli tamo. To samo po sebi ne dokazuje gde je ubistvo počinjeno, ali može biti važan deo slagalice.

U slučaju iz Stare Pazove, u blizini kukuruzišta pronađena je posteljina natopljena krvlju, kao i drugi tragovi. Takvi nalazi mogu biti posebno značajni kada se uporede sa povredama na telu i drugim materijalnim dokazima.

Forenzičari zato ne traže samo krv. Oni pokušavaju da utvrde šta je krvni trag nastao kao posledica, gde je nastao i da li odgovara priči o događaju.

Odeća može da otkrije šta se dešavalo pre pronalaska tela

U ovom slučaju posebno se izdvaja navod da je Petar prvo svučen, a zatim ponovo obučen.

Odeća može da sadrži brojne tragove. Na njoj mogu ostati krv, vlakna, dlake, zemlja, polen i drugi materijali. Mogu se analizirati i oštećenja odeće i porediti sa povredama na telu.

Upravo zato forenzičari posmatraju telo i odeću kao celinu. Nije dovoljno samo utvrditi šta je osoba imala na sebi. Važno je i gde se određeni trag nalazi i da li se uklapa u pretpostavljeni tok događaja.

Zemlja, trava i sitni tragovi povezuju dve lokacije

Premeštanje tela može ostaviti tragove koji su toliko sitni da ih čovek golim okom jedva primećuje.

Čestice zemljišta mogu ostati na obući, odeći, ćebetu ili drugim predmetima. Biljni materijal može se preneti tokom kontakta sa travom, njivom ili šumom. Vlakna mogu preći sa jednog materijala na drugi.

Zbog toga forenzičari ponekad mogu da porede materijal pronađen na telu ili odeći sa materijalom sa određene lokacije.

Najteže je odglumiti celu priču

Kada neko pokuša da inscenira mesto zločina, problem nije samo u tome što može da zaboravi jedan dokaz - problem je u tome što mora da uskladi veliki broj različitih tragova. Položaj tela mora da odgovara povredama. Odeća mora da odgovara događaju. Krv mora da bude tamo gde bi trebalo da bude. Tragovi na obući moraju da se uklapaju u kretanje osobe. Vreme događaja mora da se slaže sa digitalnim podacima i iskazima. Ako samo jedan deo priče počne da odstupa, istražitelji mogu da počnu da proveravaju da li je čitava scena inscenirana.

Krv može povezati prostoriju i telo. Odeća može sačuvati tragove druge lokacije. Zemlja može pokazati gde je telo bilo. Mrtvačke mrlje mogu dati informacije o položaju nakon smrti. Povrede mogu pokazati da li se telo uklapa u priču o navodnoj nesreći. Telefon može ostaviti digitalni trag koji se može uporediti sa fizičkim dokazima. Zbog toga u modernoj forenzici mesto pronalaska tela predstavlja tek početak pitanja.