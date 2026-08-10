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Na seoskom groblju u Uzićima u opštini Požega, gde joj počivaju roditelji, pre dva dana je, kako se saznaje, sahranjena Vera Pitulić (41), koju je u noći između 18. i 19. jula u gradu Kerolton u severnom predgrađu Dalasa u američkoj državi Teksas, prema tvrdnjama tamošnjih istražnih organa, ubio njen emotivni partner Doni Benedikt (38).

Novac za prenos Verinih posmrtnih ostataka, iz Amerike, gde je živela i radila poslednjih 13 godina, u mesto gde je rođena, prikupljali su njeni rođaci i prijatelji u Srbiji i SAD. Akciji se odazvao veliki broj njih, a sav novac koji je preostao posle plaćanja svih troškova oko prevoza i same sahrane, biće predat njenoj dvojici maloletnih sinova.

Foto: Facebook

Prema dosadašnjim rezultatima iz istrage, Doni je Veru usmrtio u njegovom stanu, da bi zatim njeno telo prebacio u automobil, kojim se odvezao do obližnjeg auto-puta, gde ga je ostavio u zaustavnoj traci. Vozilo je nađeno 21. jula, oko osam časova ujutro.

Kako navode američki mediji, detektivi su tokom pretresa Donijevog stana našli rupu u zidu dnevne sobe, kao i udubljenje na susednom zidu. Oba oštećenja su, prema onome što se ističe, u visini glave i poklapaju se sa teškim povredama koje je Vera imala na licu i glavi, što ukazuje na to da joj je glavu udarao o zid. Pored toga, test fluorescentnim svetlom otkrio je da je u najmanje dva dela stana očišćena velika količina krvi.

Policajci su u vešernici pronašli pet džogera za brisanje poda, dok su u obližnjem kontejneru otkrivene prazne flaše varikine.

Foto: Facebook

Prijatelji su Veru poslednji put videli na zabavi, održanoj 18. jula. Policiji su ispričali da se u jednom trenutku posvađala sa Donijem, jer je on pod dejstvom alkohola, počeo da joj pravi ljubomorne scene. Odatle su, kako je utvrđeno, otišli u njegov stan, što je osumnjičeni prvo negirao, ali je na kraju morao to da prizna, kada su pregledani snimci sa kamera na zgradi, koje su zabeležile njihov ulazak.

Pošto se Vera nikome nije javljala, porodica je 20. jula zvanično prijavila nestanak policiji. Dan kasnije, pošto je nađeno Verino telo, sa brojnim povredama, policajci su zakucali na vrata osumnjičenog, pošto je signal njenog mobilnog telefona lociran u njegovom stanu.