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Beograđanin Goran Komazec (56) tragično je izgubio život na poznatoj plaži u Sartiju, na grčkom poluostrvu Halkidiki, nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, pokušao da pomogne muškarcu kog je snažna morska struja odvlačila od obale.

Prema informacijama Kurira, tragedija se dogodila dok je Goran na plaži bio sa suprugom i maloletnim sinom. U jednom trenutku začuo se vapaj za pomoć, a kupača je jaka i varljiva morska struja počela da udaljava od obale.

Foto: Društvene Mreže

Ušao u more da spase nepoznatog čoveka

Dok su ostali kupači posmatrali dramu, Goran, kako se navodi, nije oklevao. Potrčao je ka moru kako bi pomogao čoveku kog, prema dostupnim informacijama, nikada ranije nije upoznao.

Za njim je u vodu ušao i njegov maloletni sin.

Nažalost, situacija je dobila tragičan epilog. Prema nezvaničnim informacijama, Goranovo srce nije izdržalo napor i nagli ulazak u hladnu, uzburkanu vodu. Pretpostavlja se da je došlo do srčanog zastoja, ali će tačan uzrok smrti biti poznat nakon obdukcije.

Spasioci i lekari su reagovali, a Goran je izvučen iz mora i prevezen u zdravstvenu ustanovu. Uprkos naporima da bude reanimiran, njegov život nije mogao biti spasen.

Izvučen iz mora bez svesti

O slučaju je izvestio i grčki portal Grtimes.gr, navodeći da je iz mora na području Sartija izvučen 56-godišnji državljanin Srbije.

Prema tim informacijama, muškarac je izvučen bez svesti. Na lice mesta odmah je stigao spasilac, koji je pokušao da ga reanimira primenom kardiopulmonalne reanimacije (KPR), ali bez uspeha.

Foto: Društvene Mreže

Nakon toga, 56-godišnjak je vozilom Hitne pomoći prevezen iz Sartija u Zdravstveni centar Agios Nikolaos, gde su lekari konstatovali smrt.

Očekuje se da telo bude prebačeno u mrtvačnicu u Solunu, gde bi trebalo da bude obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Crvena zastavica

Na opasnost od kupanja u uzburkanom moru u Sartiju ranije je upozoravao i Kurir. Na plaži je zabeležena crvena zastavica, koja označava opasnost i preporuku da se ne ulazi u more.