Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U susret Međunarodnom danu mladih, koji se obeležava 12. avgusta, posebna pažnja usmerava se i na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. Sloboda, energija i želja za druženjem ne smeju biti razlog za nepromišljene odluke koje mogu imati posledice za ceo život.

Mladi spadaju među posebno ugrožene učesnike u saobraćaju, a rizično ponašanje za volanom može u samo nekoliko sekundi dovesti do tragedije.

Brzina i dokazivanje mogu skupo da koštaju

Nedostatak vozačkog iskustva, neprilagođena brzina, vožnja u kasnim noćnim satima, želja za dokazivanjem pred društvom, ali i običan trenutak nepažnje, predstavljaju ozbiljne rizike.

Upravo zbog toga važno je da mladi vozači ne dozvole da ih ponese društvo ili želja za dokazivanjem. Za volanom nema mesta za nadmetanje, a odluka da se vozi brže nego što uslovi na putu dozvoljavaju može biti presudna.

Posebno je opasna misao "samo ovaj put". Jedna nepromišljena odluka može promeniti život vozača, njegovih saputnika, ali i drugih učesnika u saobraćaju.

Nema žurbe koja vredi rizika

Bezbedna vožnja podrazumeva poštovanje saobraćajnih pravila, prilagođavanje brzine uslovima na putu i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Mladi treba da imaju na umu da je najvažnije stići bezbedno, a ne stići prvi. Nema izlaska, druženja, provoda ili žurbe koja je vredna rizika da se za volanom donese pogrešna odluka.

Zato je poruka jednostavna: sedni za volan pametno, vozi odgovorno i bezbedno.