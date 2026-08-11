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Letovanje, koje bi trebalo da bude vreme odmora, porodičnog okupljanja i uživanja, za nekoliko srpskih porodica ovog leta pretvorilo se u veliku životnu tragediju. Najviše vest o smrti naših državljana na moru stižu iz Grčke i Crne Gore, a iza svake od njih ostaju porodice, deca i uspomene na trenutke koji su se u svega nekoliko sekundi pretvorili u tragediju.

Poslednji slučaj koji je potresao javnost dogodio se u Sartiju, na grčkom poluostrvu Halkidiki, gde je život izgubio Beograđanin Goran Komazec (56).

Goran Komazec Foto: Društvene Mreže

Goran stradao pokušavajući da spase čoveka

Prema informacijama Kurira, Goran je na plaži bio sa suprugom i maloletnim sinom kada se začuo vapaj za pomoć. Nepoznatog muškarca snažna morska struja počela je da odvlači od obale.

Dok su drugi kupači posmatrali dramu, Goran nije oklevao. Ušao je u uzburkano more kako bi pomogao čoveku kog nikada ranije nije upoznao. Za njim je, vođen očevim primerom, u vodu ušao i njegov maloletni sin.

Nažalost, Goran je ubrzo izvučen iz mora bez svesti. Spasilac je pokušao reanimaciju, a potom je Beograđanin prevezen u Zdravstveni centar Agios Nikolaos, gde je konstatovana njegova smrt.

Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je došlo do srčanog zastoja usled naglog ulaska u hladnu vodu i velikog napora. Tačan uzrok smrti trebalo bi da utvrdi obdukcija.

Ljubiša preminuo pred suprugom, ćerkom i unucima

Samo mesec dana ranije, tragedija je pogodila porodicu Ljubiše Đorđevića (65) iz Leskovca. On je preminuo na plaži Glarokavos kod Pefkohorija, naočigled supruge, ćerke i dvojice unuka.

1/7 Vidi galeriju Ljubiša Đorđević Foto: Privatna arhiva

Njegov zet Marko Nikolić ispričao je tada za Kurirkako je do tragedije došlo.

- Mnogo je voleo more, svoju suprugu, decu, a najviše unuke. Ovo letovanje bilo je poklon njegove ćerke, moje supruge, za njihovu 40. godišnjicu braka. Sudbina je htela da nas napusti gotovo tačno 40 godina od dana kada se verio sa svojom suprugom, dok su u avgustu trebali da proslave četiri decenije braka, odnosno rubin svadbu - priča Marko.

Kobni trenutak dogodio se dok je Ljubiša bio u vodi sa trogodišnjim unukom, dečakom koji je rođen istog dana kada i njegov deda.

- Bio je u vodi desetak minuta sa unukom, odnosno našim sinom. Mahao je ćerki, a ona je pomislila da joj pokazuje da preuzme dete. Rekla mu je da ga slobodno pusti jer mali ima mišiće za plivanje i gumu. Međutim, on je nastavio da doziva rukom. Kada je prišla, uzela je dete, a Ljubiši je u tom trenutku glava pala u vodu. Sigurni smo da se do poslednje sekunde borio da unuk ne ostane sam u moru i da je tek kada je video da je dete bezbedno izgubio svest - kaže zet.

Ćerka ga izvukla do obale

Njegova ćerka odmah ga je izvukla iz mora, a prisutni su pokušali da ga reanimiraju.

- Lično ga je vukla do obale. Ljudi su odmah pritrčali. Jedan Grk sa bradom nije odustajao ni sekunde. Zajedno sa mojom suprugom i još jednim čovekom pokušavao je da ga oživi. Radio mu je masažu srca, dok je ćerka davala veštačko disanje. Kada je stigla Hitna pomoć, nastavili su reanimaciju. Borba je trajala oko 40 minuta, ali, nažalost, nisu uspeli da ga spasu. Kada su rekli da je kraj, moja supruga je vrisnula. Jedna Grkinja je odmah dotrčala, zagrlila je i tešila. Zatim je ušla u vozilo Hitne pomoći da poslednji put zagrli svog oca i oprosti se od njega. Najteže je bilo kada su ga odvezli, a moja supruga i tašta ostale same na plaži sa dvoje male dece - govori Marko vidno potresen.

Porodica, uprkos tragediji, ne zaboravlja ljude koji su pokušali da pomognu.

- Želim da se u ime cele porodice zahvalim svima koji su pokušali da pomognu. Bilo je naših ljudi iz Srbije, Makedonaca, ali najviše Grka koji su učinili sve što su mogli. Posebnu zahvalnost dugujemo čoveku koji nije odustajao od reanimacije, kao i grčkoj Hitnoj pomoći i svim službama koje su veoma brzo reagovale i do poslednjeg trenutka pokušavale da spasu Ljubišu. To nikada nećemo zaboraviti - kaže on.

Mladić stradao kod Budve

Tragedija je zabeležena i u Crnoj Gori.Državljanin Srbije R. U. (30) utopio se na plaži Mogren II kod Budve krajem jula.

- Iz policije je rečeno da je Hitna pomoć obavestila budvansku policiju oko 12.05 sati da im je prijavljeno da je u moru na plaži Mogren osoba kojoj je potrebna pomoć. Dolaskom na lice mesta zatečeno je telo osobe koja je identifikovana kao državljanin Srbije star 30 godina. Uviđaj na licu mesta je u toku, a o svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem - rečeno im je iz policije.

Kako je navedeno, kupališta Mogren I i Mogren II tog dana bila su zatvorena zbog velikih talasa, dok je i pešačka staza do plaže bila zaključana.

Upozorenje

Pedijatar dr Saša Milićević upozorio je ranije na velike temperaturne razlike kojima su turisti izloženi tokom leta.

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

- To su veoma opasne stvari. Kada iz automobila, u kome je klima podešena na dvadesetak stepeni, izađete na više od 40 stepeni, to predstavlja ozbiljan šok za organizam. Posebno je opasno za hronične bolesnike, ali i za decu, jer je kod njih centar za termoregulaciju još nedovoljno razvijen. Isto važi i za nagli ulazak u vodu. Ljudi vole da skaču, posebno mladi, ali taj nagli prelazak iz velike vrućine u hladnu vodu može da dovede do suženja koronarnih krvnih sudova koji hrane srce i čak izazove infarkt. Može da izazove i probleme sa disajnim putevima kod osoba koje imaju astmu - rekao je on.

Posebno je upozorio na kupanje na neobezbeđenim plažama.

- Mi volimo da tražimo neke skrivene, divlje plaže. Što je plaža divljija, to nam je zanimljivija. Ali upravo tamo nema spasilaca, niti iko zna kakvo je dno ili kakve su struje. Kada spasilac na uređenoj plaži svira pištaljku, mnogi ga ne slušaju i misle da mogu još malo dalje. Nažalost, posle ovakvih tragedija svi pričamo šta je trebalo uraditi, ali tada za mnoge ljude, a posebno za decu, bude kasno - poručio je ranije Milićević.

Problem su skrivene i divlje plaže

Turistički vodič Jovica Gogić objasnio je ranije da su bezbednosne mere na uređenim grčkim plažama poslednjih godina znatno unapređene.

Jovica Gogić Foto: Kurir Televizija

- U Leptokariji imamo spasioce na svakih 150 metara, sa osmatračnicama sa kojih jasno vide i plažu i more. Sva poznata i uređena letovališta u Grčkoj moraju da imaju ovakvu bezbednosnu infrastrukturu. Spasioci su obučeni da pruže prvu pomoć, fizički su spremni i imaju svu potrebnu opremu za spasavanje. Problem nastaje na skrivenim i divljim plažama, gde ljudi odlaze zbog mira i intime, a gde nema ni spasilaca ni obalske straže. Upravo tamo rizik postaje mnogo veći - rekao je Gogić.

On dodaje da spasioci tokom leta imaju veliki broj uspešnih intervencija.