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Na području Loznice saobraćajne patrole zaustavile su pedesetčetvorogodišnjeg vozača bicikla sa 2,13 promila alkohola u organizmu, kao i tridesetsedmogodišnjeg vozača "škode" i dvadesetšestogodišnjeg vozača "folksvagena" pod dejstvom kanabisa, saopšteno je danas iz PU Šabac.

Ovim vozačima je određeno zadržavanje, a protiv njih, kao i protiv svih ostalih koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Posla je bilo i u Šapcu gde je saobraćajna policija zaustavila pedesetsedmogodišnjeg vozača bicikla koji je vozio sa 3,31 promil alkohola u organizmu i dvadesettrogodišnjeg vozača bicikla pod dejstvom kanabisa.

Tokom proteklog vikenda pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, isključili su iz saobraćaja 86 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i trojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.