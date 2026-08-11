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Filmska scena odigrala se jutros oko četiri sata na ulicama Kikinde, kada je policija krenula u poteru za vozačem "opel korse".

Kako je Kuriru rečeno u Policijskoj upravi Kikinda, vozač je tokom bekstva prošao kroz četiri crvena svetla i vozio bez uključenih svetala.

Potera je počela u Kikindi, a u nju su se, prema svedočenju očevidaca, uključile četiri policijske patrole.

- Vozač je bežao, a iza "korse", velikom brzinom, kretala su se dva policijska vozila. Potom se pojavio policijski "micubiši", a potom još jedno službeno vozilo - ispričao je jedan od očevidaca koji je poteru video u delu Svetosavske ulice.

U "opel korsi" nalazile su se tri osobe - vozač i još dva putnika. Prema informacijama policije, srećom, niko nije povređen.

Vozilo je na kraju zaustavljeno na putu između Nakova i Banatskog Velikog Sela.