PRESREO MUŠKARCA NA ULICI U ZEMUNU, PA GA PRETUKAO: Tužilaštvo traži dve godine zatvora za nasilnika, ali i obavezno lečenje alkoholičara
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo optužni predlog protiv okrivljenog V.L. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda i predložilo da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Takođe, tužilaštvo je predložilo i da mu sud izrekne meru bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara, koja će se sprovoditi u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i da mu se produži već određeni pritvor.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je 23. juna oko 21,40 časova u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun teško telesno povredio oštećenog Đ.G. (49) na taj način što je najpre sreo oštećenog koji se kretao ulicom noseći u ruci alkoholna pića prethodno kupljena u obližnjem prodajnom objektu, nakon čega je oštećenog tri puta pesnicom udario u glavu. Usled udaraca je oštećeni pao na tlo i tom prilikom zadobio teške telesne povrede - saopšteno je iz tužilaštva.