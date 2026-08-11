Slušaj vest

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo optužni predlog protiv okrivljenog V.L. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda i predložilo da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Takođe, tužilaštvo je predložilo i da mu sud izrekne meru bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara, koja će se sprovoditi u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i da mu se produži već određeni pritvor.

 - Okrivljenom se stavlja na teret da je  23. juna oko 21,40 časova u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun teško telesno povredio oštećenog Đ.G. (49) na taj način što je najpre sreo oštećenog koji se kretao ulicom noseći u ruci alkoholna pića prethodno kupljena u obližnjem prodajnom objektu, nakon čega je oštećenog tri puta pesnicom udario u glavu. Usled udaraca je oštećeni pao na tlo i tom prilikom zadobio teške telesne povrede - saopšteno je iz tužilaštva.

Ne propustiteBeogradJURIO MUŠKARCA ZBOG SVAĐE U SAOBRAĆAJU, PA GA IŠUTIRAO PO GLAVI: Užas na Košutnjaku
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaDOBIO NA KLADIONICI 250.000, A ONDA MU PRIŠAO MLADIĆ, TUKAO PO GLAVI I UZEO MU PARE! Surčinac uhapšen, ali ovo je NJEGOVA VERZIJA
whatsapp-image-20230319-at-12.50.53-pm.jpg
HronikaMLADIĆ (22) UBO ŠRAFCIGEROM MUŠKARCA U GRUDI: Ekspresno uhapšen u Zrenjaninu, a sada mu je i pritvor određen
viber-image-20201018-145019.jpg