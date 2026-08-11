Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo optužni predlog protiv okrivljenog V.L. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda i predložilo da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Takođe, tužilaštvo je predložilo i da mu sud izrekne meru bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara, koja će se sprovoditi u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i da mu se produži već određeni pritvor.