Carinici su na graničnom prelazu Horgoš otkrili više od 375 grama neprijavljenog zlatnog nakita, među kojim su bile i ogrlica sa dukatima i privesci u obliku velikog dukata Franc Jozef.
Hronika
NA HORGOŠU ZAPLENJENO ZLATO VREDNO VIŠE OD 45.000 EVRA! Pokušali da prokrijumčare nakit, carinici ostali u šoku, pronašli i dukate (foto)
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Službenici Odeljenja za suzbiјanje kriјumčarenja Uprave carina su 8. avgusta 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaј kriјumčarenja preko 375 grama zlatnog nakita čiјa јe vrednost procenjena na više od 45.000 evra.
Na Horgošu zaplenjen nakit vredan više od 45.000 evra Foto: Uprava Carina
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Otkriveno јe tri ogrlice, od čega јedna sa dukatima, tri lančića, sedam narukvica, četiri prstena, par minđuša i tri priveska od čega јedan u obliku velikog dukata Franc Јozef.
Sve nepriјavljene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja prekršaјnog postupka pred nadležnim sudom.
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