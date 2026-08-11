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Službenici Odeljenja za suzbiјanje kriјumčarenja Uprave carina su 8. avgusta 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaј kriјumčarenja preko 375 grama zlatnog nakita čiјa јe vrednost procenjena na više od 45.000 evra.

Na Horgošu zaplenjen nakit vredan više od 45.000 evra Foto: Uprava Carina

Otkriveno јe tri ogrlice, od čega јedna sa dukatima, tri lančića, sedam narukvica, četiri prstena, par minđuša i tri priveska od čega јedan u obliku velikog dukata Franc Јozef.

Sve nepriјavljene dragocenosti su privremeno zadržane do okončanja prekršaјnog postupka pred nadležnim sudom.

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