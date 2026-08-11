MOTOCIKLISTA BEZ DOZVOLE VOZIO KONTRASMEROM, SEKUNDE DELILE OD KATASTROFE! Oglasila se novosadska policija nakon jezivog snimka sa auto-puta (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv četrdesetdevetogodišnjeg muškarca iz Vrnjačke Banje, zbog sumnje da je učinio prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Inače, na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako se vozila mimoilaze sa neodgovornim motociklistom, izbegavajući direktan sudar samo zahvaljujući brzoj reakciji i pribranosti ostalih učesnika u saobraćaju.
- On se tereti za prekršaj nasilničke vožnje, jer je juče, na auto-putu u pravcu Subotica-Beograd, upravljao motociklom marke "Yamaha" kolovoznom trakom namenjom za kretanje vozila u suprotnom smeru. Takođe, kontrolom je utvrđeno da ne poseduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima te kategorije - kažu iz PU Novi Sad.
Njemu je privremeno oduzet motocikl, a on je sproveden u Prekršajni sud u Novom Sadu.
U ponedeljak, 10. avgusta, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 10. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 271 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i osam vozila, a zadržana su tri vozača zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.