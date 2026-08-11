U ponedeljak, 10. avgusta, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 10. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 271 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i osam vozila, a zadržana su tri vozača zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.