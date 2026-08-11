PRONAĐEN MU ARSENAL ORUŽJA U STANU! Uhapšen muškarac (64) na Čukarici - POGLEDAJTE ŠTA JE SVE IMAO KOD SEBE (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK u saradnji sa policiјskim službenicima Odeljenja za posebne akciјe i PS Čukarica, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. Đ. (64) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružјa i eksplozivnih materiјa.
Kada su pripadnici policije ušli u stan na Čukarici i izvršili pretres stana i drugih prostorije koje osumnjičeni koristi, pronašli su dva okvira za automatsku pušku sa ukupno 66 komada municiјe.
Takođe je pronađen јedan pištolj sa 90 komada municiјe, јedno ručno izrađeno vatreno oružјe - kratež i 11 patrona za lovačku pušku, kao i јednu vazdušnu pušku.
Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će biti priveden u Više јavno tužilaštvo u Beogradu, gde će biti saslušan i imaće priliku da iznese odbranu.
Takođe, radnici EPS utvrdili su da je na istoj lokaciji neovlašćeno korišćena struja, zbog čega će EPS protiv uhapšenog M. Đ. da podnese odgovarajuću prijavu.