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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK u saradnji sa policiјskim službenicima Odeljenja za posebne akciјe i PS Čukarica, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. Đ. (64) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružјa i eksplozivnih materiјa.

Kada su pripadnici policije ušli u stan na Čukarici i izvršili pretres stana i drugih prostorije koje osumnjičeni koristi, pronašli su dva okvira za automatsku pušku sa ukupno 66 komada municiјe.

Uhapšen zbog oružja Foto: MUP Srbije

Takođe je pronađen јedan pištolj sa 90 komada municiјe, јedno ručno izrađeno vatreno oružјe - kratež i 11 patrona za lovačku pušku, kao i јednu vazdušnu pušku.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će biti priveden u Više јavno tužilaštvo u Beogradu, gde će biti saslušan i imaće priliku da iznese odbranu.

Takođe, radnici EPS utvrdili su da je na istoj lokaciji neovlašćeno korišćena struja, zbog čega će EPS protiv uhapšenog M. Đ. da podnese odgovarajuću prijavu.

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