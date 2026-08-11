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Mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales (28), nekadašnja devojka ubijenog Strahinje Stojanovića koja je pre tačno osam godina, preživela bombaški napad danas važi za jednu od najuspešnijih poslovnih žena u Dubaiju.

Iako se godinama unazad oglašavala na svojim društvenim mrežama o napadu koji je preživela i ožiljcima na telu koje ne vidi kao estetski nedostatak, već kao "dokaz da je živa" u jednom intervjuu koji je dala pre skoro dve godine za jedan magazin za žene, izjavio je da je taj period njenog života "iza nje i da je fokusirana isključivo na ulogu majke i preduzetništvo".

Nekadašnja devojka ubijenog Stojanovića, prema dostupnim informacijama, osnovala je svoj modni brend a navodno se u Dubaiju bavi i izdavanjem i prodajom luksuznih nekretnina. Sve fotografije i objave obrisala je sa svog Instagram naloga, a danas se nije oglasila o eksploziji bombe u Beogradu koju je srećom preživela.

Olac Bilbao Gonzales Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Facebook

Našoj javnosti, podsetimo, španska misica postala je poznata kada je 11. avgusta 2018. u naselju Galenika eksplodirala bomba postavljena pod "audi" koji je vozio Stojanović. Olac Bilbao Gonzales, koja je navodno doputovala u Beograd kako bi sa partnerom proslavila rođendan, u trenutku eksplozije, bila je sama na mestu suvozača, jer se Stojanović umesto da uđe u automobil, na trenutak vratio do stana pošto je zaboravio mobilni telefon.

- Eksplozija je odjeknula dva sata iza ponoći, a neposredno pre toga, Stojanović i njegova prijateljica navodno su izašli iz Stojanovićevog stana, koji se nalazi u blizini. On je seo na mesto vozača, a ona na suvozačevo sedište. Čim je ušao u kola, Strahinja se setio da je zaboravio mobilni telefon kod kuće, pa je izašao po njega, a Olac je ostala u kolima da čeka. Tada je auto eksplodirao - ispirčao je tada izvor Kurira.

Očevici su opisali tada jezive scene, kao i da je devojka posle strahovitog praska, uspela da izađe iz automobila u plamenu.

1/4 Vidi galeriju Mis Marbelje povređena u eksploziji u Beogradu Foto: Printscreen Instagram

Najlepša devojka Marbelje za 2014. punih 28 dana provela je u bolnici u Srbiji, gde su lekari uspeli da joj spasu nogu.

Pošto je u 9. septembra 2018. puštena na kućno lečenje, oglasila se na Instagramu na kom je u to vreme bila izuzetno aktivna.

- Pre mesec dana sam ponovo rođena, a ne mogu biti više zahvalna zbog svega. Želim da zahvalim fantastičnom timu profesionalaca koji su spasli moj život, moje noge. Ništa drugo me ne zanima do porodica, prijatelji i zdravlje. Zahvaljujem se životu što mi je poslao ovu lekciju, blagoslovena sam - napisala je ispod druge slike.

Nekoliko meseci posle eksplozije koju je preživela, na društvenim mrežama objavljivala je fotografije sa Stojanovićem a spekulisalo se i da su se venčali. Međutim, misica je iznenada naredne godine napisala da "nije udata i da je solo".

1/9 Vidi galeriju Strahinja Stojanović dignut u vazduh pre pet godina na Novom Beogradu Foto: Anja Konstatinović/Mondo, Tamara Trajković, Kurir

Dve godine posle eksplozije u kojoj je teško povređena, u septembru 2020. ispod džipa BMW ponovo je postavljen eksploziv. U vazduh je dignut Stojanović, koji je nastradao na licu mesta, dok je na mestu suvozača bila njegova nova devojka Kolumbijka Sonja Suarez Gomez, koja je prošla bez povreda.

Istražitelji su utvrdili da ga je osumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u bekstvu, pratio osam kilometara na električnom trotinetu i da je daljinski, putem telefona, aktivirao bombu koja je 13. septembra 2020. eksplodirala na Novom Beogradu.

Kobnog dana, kako je Sonja Suarez Gomez kojoj je Stojanović preminuo u naručju ispričala, krenuli su iz njegovog stana na Galenici da gledaju auto-trke naUšču.