Hronika
AUTOMOBIL PUN DROGE! Policija otkrila 22 paketa, uhapšen muškarac (FOTO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, po nalogu viših javnih tužilaštava u Kraljevu i Nišu, uhapsili su D. Đ. (43) iz Lazarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Foto: Kurir
Policija je prilikom pretresa putničkog automobila kojim je osumnjičeni upravljao pronašla 22 kilograma marihuane, upakovana u 44 paketa.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
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