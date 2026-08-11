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Državljanin Azerbejdžana R.Q. (47) uhapšen je i određen mu je pritvor zbog sumnje da je polno uznemiravao Beograđanku na Zvezdari. Kako se nezvanično saznaje, on je njoj prišao dok je bila dvorištu svoje porodične kuće i zalivala cveće, držao se za polni organ, a drugom rukom krenuo da nasrne na nesrećnu ženu.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, sve se dogodilo 8. avgusta oko 13 sati na Zvezdari. Sumnja se da je Azerbejdžanac ušao u dvorište žene A.J. (30) na Zvezdari i prišao joj sa leđa.

Prišao ženi sa leđa i probao da je napastvuje

- Pratio je i za njom ušao u kuću, sve vreme držeći se za genitalije, u nameri da sa oštećenom ostvari fizički kontakt - navodi se u saopštenju.

Kako se saznaje, žena je počela da vrišti, a njene uzvike je čuo njen suprug koji je do tada spavao u kući. Napadač je pobegao, a njen muž koji je iskočio iz kreveta počeo je da viče na njega. Ubrzo potom, osumnjičeni se vratio na mesto napada gde je odmah i uhapšen, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog polnog uznemiravanja.

U tužilaštvu negirao krivicu

Okrivljeni je pred Prvim osnovnim javnim tužilaštva u Beogradu dana 10.08.2026. godine saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret i tada je izneo odbranu i negirao krivicu za napad na Zvezdari, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, kao i da će ometati postupak uticajem na svedoke.