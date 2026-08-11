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Brutalna porodična tuča dogodila se u novopazarskom naselju Hadžet još 18. jula, a nedavno je osvanuo snimak tog sukoba.

Kenan, jedan od učesnika tuče iz porodice Murić, izneo je svoju verziju događaja, ukazujući na detalj koji ga je, kako kaže, posebno pogodio. Prema njegovim tvrdnjama, u sukobu se na suprotnoj strani nalazio i muškarac koji nije u rodbinskim odnosima sa dve sukobljene strane. On tvrdi da se radi o M.J., kojeg optužuje da je tokom tuče udarao njegovog sina u trenutku kada se ovaj već nalazio na zemlji. Upravo taj deo obračuna, kaže Kenan, za njega je posebno bolan.

"Surovost prevazilazi ljudske okvire"

Tvrdi da je M.J. godinama dolazio u njihovu kuću i da su mu članovi njegove porodice pomagali. Ističe i trenutak kada je njegov sin već na zemlji, a drugi učesnik nastavlja fizički nasrtaj.

"Surovost koju sam video na tom snimku prevazilazi sve normalne ljudske okvire. Za mene to više nije obična tuča, već postupak koji ulazi u sferu krajnje brutalnosti – nastaviti udarati čoveka dok leži na zemlji", kazao je on.

Dodaje da ga taj prizor još više pogađa zbog činjenice da je, prema njegovim riječima, upravo tom mladiću njegova porodica godinama pomagala, hranila ga i oblačila.

Kako navodi, tokom prethodnih petnaestak godina delili su s njim hranu, pomagali mu i obezbeđivali odeću kada mu je bila potrebna. Zbog toga, prema njegovim riječima, nije očekivao da će upravo ta osoba jednog dana učestvovati u fizičkom sukobu protiv njegovog sina.

PAŽNJA! SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ!

Na snimku se može videti više osoba uključenih u žestok fizički obračun, kao i trenutak u kome se jedan od učesnika nalazi na zemlji dok se oko njega nastavlja sukob. Na osnovu snimka, međutim, nije moguće utvrditi sve okolnosti, motive i pojedinačnu odgovornost učesnika. Kenan ističe da želi da javnost vidi kompletnu sliku događaja i da se, kako navodi, ne predstavlja samo verzija jedne strane.