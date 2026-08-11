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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, lišili slobode A.V. (20), državljanina Srbije iz Novog Sada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, na štetu maloletnika starog 16 godina.

Sumnja se da je A.V. 10. avgusta, oko 1.45 časova, na Šetalištu Pet Danica u Igalu, u blizini jednog noćnog kluba, dok se nalazio pod dejstvom alkohola u organizmu, nakon kraće verbalne rasprave fizički nasrnuo na maloletnika i zadao mu udarac zatvorenom šakom u predelu glave, odnosno nosa.

Maloletniku su, tom prilikom, nanesene povrede koje su konstatovane izveštajem lekara u Opštoj bolnici Meljine.

Nakon prikupljenih obaveštenja i preduzetih drugih mera i radnji, a po nalogu državnog tužioca, A.V. je lišen slobode, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

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